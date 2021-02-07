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07.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Gözlüklere adet başına 16 dolar gümrük kıymeti

Tüm gözlük çerçeveleri ve güneş gözlüklerinde uygulanan birim gümrük kıymeti adet başına 16 dolar olarak belirlendi.

Gözlüklere adet başına 16 dolar gümrük kıymeti

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, gözlük çerçeveleri ve güneş gözlüklerinde uygulanan gözetim kıymeti revize edildi. Söz konusu ürünlere ilişkin gözetim uygulaması “kilogram” yerine ‘adet’ bazlı olarak yürütülecek. Bu kapsamda tüm gözlük çerçeveleri ve güneş gözlüklerinde uygulanan birim gümrük kıymeti adet başına 16 dolar olarak belirlendi.

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