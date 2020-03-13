Gram altın 322 lira seviyesinde! 13 Mart Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatları

Corona virüsü tehdidinin sürmesinin ardından küresel çapta yaşanan değişimler güvenli liman altın fiyatlarında yükseliş ve düşüş trendlerinin yaşanmasına neden oluyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 3,05 azalışla 321,00 liradan tamamladı. Haftanın son işlem gününde 322 lira seviyesinde seyreden gram altın fiyatının gün sonunda nasıl bir reaksiyon alacağı büyük merak konusu!

İşte 13 Mart altın fiyatlarında son durum!

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı 322,66 lira seviyesinde işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşıda Çeyrek altının gramı 524,31 TL'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.048,62 TL'den işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın fiyatları 2.167,78 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

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