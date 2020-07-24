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    HaberlerEkonomi Haberleri Gram altın 417 lira seviyelerinde
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    24.07.2020 - 11:27 | | AA

    Gram altın 417 lira seviyelerinde

    Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 417,3 liradan işlem görüyor.

    Gram altın 417 lira seviyelerinde

    Altının ons fiyatı dün günü, yüzde 0,8 yükselişle 1.887,5 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatındaki bu yükselişe paralel dün yüzde 0,8 değer kazanan gram altın, 415,3 lirayla rekor kapanış yaptı.

    Yeni güne de yükselişle başlayarak gördüğü en yüksek seviye rekorunu 417,9 liraya taşıyan altının gram fiyatı, saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 417,4 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 682 lira, Cumhuriyet altını da 2.772 liradan satılıyor.

    Yükselişini üst üste altıncı işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 1.896 dolarla Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesinde bulunuyor.

    Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını yükselttiğini belirterek, bu durumun güvenli liman varlıklara talebi artırdığını kaydetti.

    Bugün, dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında tarihi zirvesi olan 1.921 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 410-420 lira bandının izleneceğini söyledi.

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