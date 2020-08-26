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    HaberlerEkonomi Haberleri Gram altın 455 liraya geriledi! Çeyrek altın ne kadar oldu?
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    26.08.2020 - 10:28 |

    Gram altın 455 liraya geriledi! Çeyrek altın ne kadar oldu?

    Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından dün günü 457 lira seviyesinde tamamladı. Hafta ortasında düşüşünü sürdüren 24 ayar külçe altınının gramı 455 lira seviyesine kadar geriledi. Düğün sezonun devam etmesi nedeniyle altın fiyatlarında yaşanan değişimler vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel fiyatlar...

    Gram altın 455 liraya geriledi! Çeyrek altın ne kadar oldu?

    Altın haftaya yükselişle başlamasının ardından dün yönünü değiştirdi ve bir önceki günkü kapanışa göre 0,54 azalışla 457,20 liradan günü tamamladı. Haftanın ilk işlem gününü 459 liradan tamamlayan 24 ayar külçe altının gramı ilk işlem gününde yakaladığı ivme ile gün içerisinde 462 lira seviyelerine kadar yükselmişti. Peki Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatlarında son durum ne?

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,54 azalışla 457,20 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 741,00 lira, Cumhuriyet altını 3.033,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,54 düşüşle 457,20 liradan işlem gördü.

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    İstanbul Kapalı çarşıda gram altın 455,50 TL alış 455,59 TL satış fiyatından işlem görüyor

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Çeyrek altın 733,79 TL alış 750,65 TL satşış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın 1.462,99 TL alış 1.501,31 TL satış fiyatından işlem görüyor

    TAM ALTIN NE KADAR?

    Tam altın 3.026,88 TL alış 3.103,62 TL satış fiyatından işlem görüyor

    ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?

    Altının ons fiyatı 1.916 dolardan işlem görmeye devam ediyor

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