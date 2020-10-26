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    HaberlerEkonomi Haberleri Gram altın 493 lira seviyelerinde
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    26.10.2020 - 11:28 | | AA

    Gram altın 493 lira seviyelerinde

    Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 492,5 liradan işlem görüyor.

    Gram altın 493 lira seviyelerinde

    Cuma günü, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 487,1 liradan tamamladı.

    Gram altın, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 492,5 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 808 lira, Cumhuriyet altını da 3.300 liradan satılıyor.

    Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.900 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizliklerin ve dolar endeksindeki yükselişin altının ons fiyatını baskıladığını belirtti.

    Bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ile yeni konut satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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