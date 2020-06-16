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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları bugün 2020 | Gram altın fiyatı güne kaç lira ile açılış yaptı?
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    16.06.2020 - 09:19 |

    Altın fiyatları bugün 2020 | Gram altın fiyatı güne kaç lira ile açılış yaptı?

    Altın fiyatları haftanın ikinci gününde de merak konusu olmaya devam ediyor. Gram, çeyrek, yarım, tam altının alış ve satış fiyatını haberimizde derledik. Aynı zamanda altın çeşitliliğindeki fiyat aralığını da haberimizden öğrenebilirsiniz. Bugün içerisinde altın almak ve ya altın bozdurmak isteyenler, gün gün hatta saat saat değişkenlik gösteren altın fiyatlarını yakından takip etmek istiyor. İşte 16 Haziran 2020 güncel altın fiyatları...

    Altın fiyatları bugün 2020 | Gram altın fiyatı güne kaç lira ile açılış yaptı?

    Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatı ile ilgili meraklı araış sabahın ilk ışıklarında başladı. Nisan ve Mayıs aylarında bir düşen, bir yükselen altın fiyatları Haziran ayında ne durumda? Yatırım amaçlı ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler için altın fiyatlarını haberimizde derledik. Hem alış hem de satış fiyatlarını haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    Alış Fiyatı:379,78 TL Satış Fiyatı:380,99 TL

    ÇEYREK ALTIN

    Alış Fiyatı:617,10 TL Satış Fiyatı:623,70 TL

    YARIM ALTIN

    Alış Fiyatı:1.234,30 TL Satış Fiyatı:1.245,90 TL

    TAM ALTIN

    Alış Fiyatı:2.457,20 TL Satış Fiyatı:2.484,10 TL

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