Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları bugün...

Hafta boyu merakla araştırılan altın fiyatlarında büyük dalgalanmalar yaşanmadı. Nisan ve Mayıs ayındaki iniş-çıkışları takip etmeyen Haziran ayı vatandaşları meraklandırıyor. Günden güne altın fiyatlarında hareketlilik bekleyenler, altın fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları son dakika tablosu...Hafta boyu merakla araştırılan altın fiyatlarında büyük dalgalanmalar yaşanmadı. Nisan ve Mayıs ayındaki iniş-çıkışları takip etmeyen Haziran ayı vatandaşları meraklandırıyor. Günden güne altın fiyatlarında hareketlilik bekleyenler, altın fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları son dakika tablosu...



ALTIN FİYATLARI



GRAM ALTIN FİYATI



Alış fiyatı, 380,67 TL | Satış fiyatı 380,70 TL



ÇEYREK ALTIN FİYATI



Alış fiyatı 621,30 TL | Satış fiyatı 625,70 TL



YARIM ALTIN FİYATI



Alış fiyatı 1.238,90 TL | Satış fiyatı 1.249,90 TL



TAM ALTIN FİYATI



Alış fiyatı 2.542,50 TL | Satış fiyatı 2.557,10 TL



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