BİST112.4950.00EURO7.690.08USD6.850.05ALTIN380.850.26
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları bugün...
    ABONE OL
    19.06.2020 - 09:02 |

    Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları bugün...

    Gram altın, çeyrek altın fiyatı bugün kaç liradan alınıyor, kaç liradan satılıyor? Haftanın son işlem gününde altın fiyatları merak konusu oldu. 19 Haziran 2020 Cuma gününde altın alacak ve ya altın bozduracak olan vatandaşları yakından ilgilendiren altın fiyatlarındaki son dakika durumu haberimizde derledik. İşte gram, çeyrek altın başta olmak üzere, yarım ve tam altın fiyatları...

    Altın fiyatları canlı 2020: Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları bugün...

    Hafta boyu merakla araştırılan altın fiyatlarında büyük dalgalanmalar yaşanmadı. Nisan ve Mayıs ayındaki iniş-çıkışları takip etmeyen Haziran ayı vatandaşları meraklandırıyor. Günden güne altın fiyatlarında hareketlilik bekleyenler, altın fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları son dakika tablosu...Hafta boyu merakla araştırılan altın fiyatlarında büyük dalgalanmalar yaşanmadı. Nisan ve Mayıs ayındaki iniş-çıkışları takip etmeyen Haziran ayı vatandaşları meraklandırıyor. Günden güne altın fiyatlarında hareketlilik bekleyenler, altın fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları son dakika tablosu...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış fiyatı, 380,67 TL | Satış fiyatı 380,70 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış fiyatı 621,30 TL | Satış fiyatı 625,70 TL

    YARIM ALTIN FİYATI

    Alış fiyatı 1.238,90 TL | Satış fiyatı 1.249,90 TL

    TAM ALTIN FİYATI

    Alış fiyatı 2.542,50 TL | Satış fiyatı 2.557,10 TL

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    Seyhan Baraj Gölü'ne atlayan kişi bulunamadıAdana'da Seyhan Baraj Gölü'ne atlayan kişi, tüm aramalara rağmen bulunamadı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Meteoroloji uyardı! Flaş hava durumu açıklaması

    Son dakika... Meteoroloji uyardı! Flaş hava durumu açıklaması

    Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

    Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

    Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

    Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

    Cuma mesajları: WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter paylaşımları! Resimli, yeni, kısa, öz, dualı Cuma mesajları 2020

    Cuma mesajları: WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter paylaşımları! Resimli, yeni, kısa, öz, dualı Cuma mesajları 2020

    Sıradaki Haber