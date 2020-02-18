Gram altın - çeyrek altın fiyatı ne kadar? Bugün altın fiyatları kaç TL?
Altın fiyatları için arayışa sürüyor. Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyenler, altın ne kadar? aramasında bulunuyor. Altının alış veya altının satış fiyatı hakkında bilgi almak isteyenler, altın fiyatları kaç TL arayışında. Peki gram altın , çeyrek altın fiyatı bugün kaç para? İşte 18 Şubat 2020 Salı günü altın fiyatlarında son dakika durum...
Son dakika altın fiyatları gündemde merak edilen konular arasında. Haftanın ilk günü olan 18 Şubat Salı günü altın fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, altın fiyatları ne kadar? arayışına geçti. Altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin sabırsızlıkla araştırdığı altın fiyatı bugün ne kadar? İşte gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatı haberimizde...
18 ŞUBAT SALI ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 309,06 TL / Gram altın satış fiyatı 309,13 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 491,93 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 503,05 TL
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 980,78 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.006,11 TL
TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Tam altın alış fiyatı 2.029,20 TL / Tam altın satış fiyatı 2.079,90 TL