Altın fiyatları : Gram - çeyrek altın kaç TL? İşte alış - satış anlık takip

Son dakika haberleri...Bugün altın alışverişi yapmayı düşünenler günün ilk saatlerinde altın fiyatları için arayışa koyuldu. Kimi yatırım amaçlı altın almayı düşünürken, kimi ise hediyelik altın almayı düşünüyor. Genel olarak altın almak isteyenler, altının satış fiyatını öğrenmek istiyor. Var olan altınını Türk lirasına çevirmek isteyenler ise altının alış fiyatını bilmek istiyor. Geçtiğimiz aylarda bir dönem rekor seviyelere yükselen altın fiyatları, daha sonra ciddi düşüş yaşadı. Nisan ayında yükselerek herkesi oldukça şaşırtan altın fiyatları, Mayıs ayında düşüşe geçti. Peki Haziran ayını altın fiyatları nasıl kapayacak? Haziran ayının son haftası yükselen gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları kaç TL?

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:385,39 TL Satış Fiyatı:386,61 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:628,10 TL Satış Fiyatı:632,80 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.252,40 TL Satış Fiyatı:1.264,10 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:2.504,80 TL Satış Fiyatı:2.520,50 TL

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