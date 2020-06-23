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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları : Gram - çeyrek altın kaç TL? İşte alış - satış anlık takip
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    23.06.2020 - 14:04 |

    Altın fiyatları : Gram - çeyrek altın kaç TL? İşte alış - satış anlık takip

    Son dakika altın fiyatları merak ediliyor. Bir düşen, bir artan altın fiyatları vatandaşları gün gün arayışa geçiriyor. Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarındaki alış ve satış durumunu haberimizde derledik. İşte son dakika altın fiyatları...

    Altın fiyatları : Gram - çeyrek altın kaç TL? İşte alış - satış anlık takip

    Son dakika haberleri...Bugün altın alışverişi yapmayı düşünenler günün ilk saatlerinde altın fiyatları için arayışa koyuldu. Kimi yatırım amaçlı altın almayı düşünürken, kimi ise hediyelik altın almayı düşünüyor. Genel olarak altın almak isteyenler, altının satış fiyatını öğrenmek istiyor. Var olan altınını Türk lirasına çevirmek isteyenler ise altının alış fiyatını bilmek istiyor. Geçtiğimiz aylarda bir dönem rekor seviyelere yükselen altın fiyatları, daha sonra ciddi düşüş yaşadı. Nisan ayında yükselerek herkesi oldukça şaşırtan altın fiyatları, Mayıs ayında düşüşe geçti. Peki Haziran ayını altın fiyatları nasıl kapayacak? Haziran ayının son haftası yükselen gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları kaç TL?

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:385,39 TL Satış Fiyatı:386,61 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:628,10 TL Satış Fiyatı:632,80 TL

    YARIM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:1.252,40 TL Satış Fiyatı:1.264,10 TL

    TAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:2.504,80 TL Satış Fiyatı:2.520,50 TL

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