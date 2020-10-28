85,90BİST1.1530.00EURO9.65-0.01USD8.190.18ALTIN502.810.23
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Gram altın fiyatı 503 TL ! Çeyrek altın ne kadar? Bugüne ait altın fiyatları canlı 2020
    ABONE OL
    28.10.2020 - 07:48 |

    Gram altın fiyatı 503 TL ! Çeyrek altın ne kadar? Bugüne ait altın fiyatları canlı 2020

    Altın fiyatları günden güne rekor kırmaya devam ediyor. Bugün gram altın fiyatı 503 TL'ye çıktı. Çeyrek altın fiyatı ise araştırılmaya başladı. Gün içinde altın almak veya bozdurmak isteyenlerin sık sık takip ettiği güncel altın fiyatları haberimizin devamında...

    Gram altın fiyatı 503 TL ! Çeyrek altın ne kadar? Bugüne ait altın fiyatları canlı 2020

    Gün gün hatta saat saat değişkenlik gösterebilen altın fiyatları son zamanlarda yükselişte...Milyonlarca vatandaş altın fiyatları hakkında arayışa geçerken, altın fiyatları düşer mi, yükselir mi sorularına cevap aramaya odaklandı. Peki bu hafta altın fiyatları nasıl seyredecek? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarında canlı akış...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:501,17 TRY Satış Fiyatı:503,13 TRY

    ÇEYREK ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:807,30 TRY Satış Fiyatı:814,60 TRY

    YARIM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:1.628,70 TRY Satış Fiyatı:1.645,10 TRY

    TAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:3.257,50 TRY Satış Fiyatı:3.277,80 TRY

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

     

    Milliyet'te Gündem (28 Ekim 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan haber başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bugün kandil mi, 28 Ekim ne kandili? 2020 Dini günler takvimi

    Bugün kandil mi, 28 Ekim ne kandili? 2020 Dini günler takvimi

    Borcu olana iyi haber! Peşin ödeyenden faiz alınmıyor

    Borcu olana iyi haber! Peşin ödeyenden faiz alınmıyor

    Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

    Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

    Trans bireyler öldüresiye dövdü

    Trans bireyler öldüresiye dövdü

    Sıradaki Haber