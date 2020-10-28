28.10.2020 - 07:48 |
Gram altın fiyatı 503 TL ! Çeyrek altın ne kadar? Bugüne ait altın fiyatları canlı 2020
Altın fiyatları günden güne rekor kırmaya devam ediyor. Bugün gram altın fiyatı 503 TL'ye çıktı. Çeyrek altın fiyatı ise araştırılmaya başladı. Gün içinde altın almak veya bozdurmak isteyenlerin sık sık takip ettiği güncel altın fiyatları haberimizin devamında...
Gün gün hatta saat saat değişkenlik gösterebilen altın fiyatları son zamanlarda yükselişte...Milyonlarca vatandaş altın fiyatları hakkında arayışa geçerken, altın fiyatları düşer mi, yükselir mi sorularına cevap aramaya odaklandı. Peki bu hafta altın fiyatları nasıl seyredecek? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarında canlı akış...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:501,17 TRY Satış Fiyatı:503,13 TRY
ÇEYREK ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:807,30 TRY Satış Fiyatı:814,60 TRY
YARIM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:1.628,70 TRY Satış Fiyatı:1.645,10 TRY
TAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:3.257,50 TRY Satış Fiyatı:3.277,80 TRY