BİST1.0960.35EURO8.69-0.64USD7.35-0.51ALTIN454.90-0.77
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Gram altın fiyatı ne kadar?
    ABONE OL
    26.08.2020 - 11:25 | | AA

    Gram altın fiyatı ne kadar?

    Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 455 liradan işlem görüyor. Dün, yatay bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışın hemen üzerinde, 458,3 liradan tamamladı.

    Gram altın fiyatı ne kadar?

    Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 455 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 749 lira, Cumhuriyet altını da 3.059 liradan satılıyor.

    Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 1.916 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin görece azalması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedavisine ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

    Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişlerinin izleneceğini belirten analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmeleri, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

    Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 ve 1.870 doların destek konumunda bulunduğunu, 1.950 dolar seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

    MSB’den Malazgirt Zaferi paylaşımıMilli Savunma Bakanlığı, Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla bir video yayınladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    LGS 3.tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? MEB LGS tercih sonuçları...

    LGS 3.tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? MEB LGS tercih sonuçları...

    Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yıllık izindeyken...

    Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Yıllık izindeyken...

    Almanya şokta! Salgın fena vurdu!

    Almanya şokta! Salgın fena vurdu!

    Kozan'daki yangında, 280 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu!

    Kozan'daki yangında, 280 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu!

    Sıradaki Haber