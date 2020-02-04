Çeyrek altın kaç para? Gram altın fiyatı ne kadar? 4 Şubat Salı altın fiyatları son durum

Altın fiyatları için sabahın ilk ışıklarında arayış başladı. Haftanın ikinci gününde merakla araştırılan altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın fiyatının ne kadar olduğunu öğrenmek isteyenler, ardından çeyrek altın fiytaı, yarım altın fiyatı, tam altın fiyatı hakkında da bilgi almak istiyor. Ekonomi haberlerini yakından takip ederken, güncel altın fiyatlarını öğrenmek isteyenler, gram altın fiyatıı ne kadar? Çeyrek altın fiytı kaç para? aramalarını sürdürüyor. İşte hediyelik veya yatırım amaçlı altın almak veya bozdurmak isteyenler için güncel altın fiyatları haberimizde...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 302,53 TL / Gram altın satış fiyatı 302,58 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 485,13 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 496,11 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 967,23 TL / Yarım altın satış fiyatı 992,21 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı 2.001,17 TL / Tam altın satış fiyatı 2.051,18 TL