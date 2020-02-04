Çeyrek altın kaç para? Gram altın fiyatı ne kadar? 4 Şubat Salı altın fiyatları son durum
Altın fiyatları son durum araması büyük ilgi görüyor. 4 Şubat 2020 Salı günü altın almak veya altın bozdurmak isteyen vatandaşlar, altın kaç para merak ediyor. Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ne kadar olduğu araştırılırken, altın alış fiyatı ve altın satış fiyatı da oldukça merak ediliyor. Altın ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için detaylar haberimizde...
Altın fiyatları için sabahın ilk ışıklarında arayış başladı. Haftanın ikinci gününde merakla araştırılan altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın fiyatının ne kadar olduğunu öğrenmek isteyenler, ardından çeyrek altın fiytaı, yarım altın fiyatı, tam altın fiyatı hakkında da bilgi almak istiyor. Ekonomi haberlerini yakından takip ederken, güncel altın fiyatlarını öğrenmek isteyenler, gram altın fiyatıı ne kadar? Çeyrek altın fiytı kaç para? aramalarını sürdürüyor. İşte hediyelik veya yatırım amaçlı altın almak veya bozdurmak isteyenler için güncel altın fiyatları haberimizde...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 302,53 TL / Gram altın satış fiyatı 302,58 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 485,13 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 496,11 TL
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 967,23 TL / Yarım altın satış fiyatı 992,21 TL
TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Tam altın alış fiyatı 2.001,17 TL / Tam altın satış fiyatı 2.051,18 TL