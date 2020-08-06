06.08.2020 - 17:48 |
Gram altın fiyatları (6 Ağustos 2020)! Bugün son dakika altın alış-satış fiyatları ne kadar?
Altın fiyatlarında yaşanan rekor yükseliş sonrasında gündemde vatandaşların araştırdığı konular arasına girdi. 6 Ağustos saat 17.04'te gram altın alış fiyatı 495, iken satış fiyatı ise 509 TL olarak yer aldı. İşte 6 Ağustos altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri...
Gram altın fiyatında yeni bir rekor daha geldi. Gram altın satış fiyatı 509 TL oldu. Altın fiyatlarında olan artış ile birlikte gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları araştırılmaya başlandı. Gram altının alış satış fiyatı haberde yer alıyor. İşte 6 Ağustos 2020 gram altın alış ve satış fiyatları...
6 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI
Gram Altın Alış Fiyatı:495,94 TL
Gram Altın Satış Fiyatı:509,11 TL
Çeyrek Altın Alış Fiyatı:806,60 TL
Çeyrek Altın Satış Fiyatı:845,90 TL
Yarım Altın Alış Fiyatı:1.608,50 TL
Yarım Altın Satış Fiyatı:1.681,80 TL
Tam Altın Alış Fiyatı:3.216,30 TL
Tam Altın Satış Fiyatı:3.352,70 TL
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