Gram altın haftayı kaç liradan tamamladı? Çeyrek altın fiyatlarında son durum ne?

Altının gramı ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Koronavirüs tehidinin sürmesi birçok ülkeden ölüm haberlerinin gelmesinin ardından 24 ayar külçe altının gramı haftanın son işlem gününde 330 liraya kadar yükseldi. Gram altın haftanın son işlem gününü 328,50 TL seviyesinden tamamladı. Peki Çeyrek altın ne kadar oldu?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,10 artışla 328,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 534,00 lira, Cumhuriyet altını 2.185,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,10 yükselişle 328,50 liradan işlem gördü.

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