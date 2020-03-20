20 Mart Gram altın fiyatları | Altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatları
Altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcısı tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. İstanbul Kapalıçarşıda dün günü 1,11 azalışla 312,20 liradan tamamlayan 24 ayar külçe altının gramı an itibariyle 311,46 liradan işlem görmeye devam ediyor. Corona virüsünün dünyayı etkisi altına alması ve adeta hayatı durma noktasına getirmesinin ardından Amerikan dolarına artan talep nedeniyle dün bütün para birimlerinde değer kaybı yaşanmıştı. Dolar kurundaki yükselişin altın fiyatlarına ne oranda yansıyacağı ise büyük merak konusu! İşte 20 Mart Gram, Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatlarında günün ilk rakamları...
Altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcısı tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüsü nedeniyle güvenli liman altın fiyatlarında inişli çıkışlı grafik her gün farklı bir seyir izliyor. Corona virüse karşı dolara olan talebin artması nedeniyle tüm para birimleri dolar karşısında değer kaybetmeye başladı. Peki Altının gramı haftanın son işlem gününü kaç liradan tamamlayacak?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,11 azalışla 312,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 507,00 lira, Cumhuriyet altını 2.077,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,11 düşüşle 312,20 liradan işlem gördü.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın an itibariyle 209,83 lira alış 309,98 lira satış fiyatından işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın fiyatları alış 498,11 509,70 TL satış fiyatından işlem görüyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın 993,11 TL alış 1.019,40 TL satış fiyatından işlem görüyor
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın 2.054,71 TL alış 2.107,39 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor