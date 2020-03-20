20 Mart Gram altın fiyatları | Altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatları

Altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcısı tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüsü nedeniyle güvenli liman altın fiyatlarında inişli çıkışlı grafik her gün farklı bir seyir izliyor. Corona virüse karşı dolara olan talebin artması nedeniyle tüm para birimleri dolar karşısında değer kaybetmeye başladı. Peki Altının gramı haftanın son işlem gününü kaç liradan tamamlayacak?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,11 azalışla 312,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 507,00 lira, Cumhuriyet altını 2.077,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,11 düşüşle 312,20 liradan işlem gördü.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın an itibariyle 209,83 lira alış 309,98 lira satış fiyatından işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları alış 498,11 509,70 TL satış fiyatından işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 993,11 TL alış 1.019,40 TL satış fiyatından işlem görüyor

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2.054,71 TL alış 2.107,39 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

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