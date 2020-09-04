BİST1.0830.57EURO8.820.09USD7.430.08ALTIN462.340.23
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Gram altın ne kadar oldu?
    ABONE OL
    04.09.2020 - 11:56 | | AA

    Gram altın ne kadar oldu?

    Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 462,6 liradan işlem görüyor.

    Gram altın ne kadar oldu?

    Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 461,5 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 462,6 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 760 lira, Cumhuriyet altını da 3.102 liradan satılıyor.

    Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.936 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD pay piyasalarındaki sert düşüşle artan risk algısının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

    Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.980 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

      Parasını ödediği cipe ÖTV farkı istemişlerdi! Mahkeme araca satılamaz kararı koyduÖTV zammı gerekçe gösterilerek kendisinden 55 bin lira daha istenilen vatandaş, aracı aldığı bayiini mahkemeye verdi. Mahkeme, dava sonuçlana kadar araca satılamaz kararı koydu.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Çorum ile Sinop arasındaki orman yangınına havadan ve karadan müdahale

      Çorum ile Sinop arasındaki orman yangınına havadan ve karadan müdahale
      Milyonlarca memuru ilgilendiren zam ve tazminat kararı!

      Milyonlarca memuru ilgilendiren zam ve tazminat kararı!

      ABD'li uzman: ABD'nin Erdoğan sorunu yok, Türkiye sorunu var

      ABD'li uzman: ABD'nin Erdoğan sorunu yok, Türkiye sorunu var

      Çırağan Caddesi'nde asırlık ağacın kırılan dalı taksi durağının üzerine düştü

      Çırağan Caddesi'nde asırlık ağacın kırılan dalı taksi durağının üzerine düştü

      Sıradaki Haber