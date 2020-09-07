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    07.09.2020 - 11:35 | | AA

    Gram altın ne kadar oldu?

    Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 463,4 liradan işlem görüyor.

    Gram altın ne kadar oldu?

    Cuma günü, altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 462,9 liradan tamamladı.

    Gram altın, yeni haftaya da değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 463,4 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 760 lira, Cumhuriyet altını da 3.105 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında, 1.933 dolar seviyesinde bulunuyor.

    Analistler, altının ons fiyatında önemli destek olarak görülen 1.920 dolara yaklaştıkça satışların karşılandığını, ancak yükselişlerin de sınırlı kalmasıyla dar bant içinde yatay bir seyrin etkili olduğunu söyledi.

    Bugün, ABD'de piyasaların kapalı olması nedeniyle kıymetli madenlerde sakin bir seyir izlenebileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.950 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını belirtti.

      Ameliyat esnasında hem şarkı söyledi hem eşiyle görüntülü konuştuRomanya'da yaşayan 56 yaşındaki mühendis Gıcu Sahaıdec, 13 yıl önce Parkinson hastalığıyla tanıştı. Hastalığın bulgularının ilerlemesi sonucu titreme, tutukluk, hareketlerde yavaşlama, yürüme ve konuşma güçlüğü yaşayan Rumen mühendis, Türkiye’de Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh tarafından beyin pili ameliyatına alındı. Narkozsuz (uyanık beyin ameliyatı ile) gerçekleştirilen operasyonda Gıcu Sahaıdec, önce şarkı söyledi, ardından Romanya’daki eşiyle görüntülü konuştu.
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