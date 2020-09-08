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    08.09.2020 - 10:27 | | AA

    Gram altın ne kadar oldu?

    Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 463 liradan işlem görüyor.

    Gram altın ne kadar oldu?

     

    Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 462,3 liradan tamamladı.

    Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 463 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 751 lira, Cumhuriyet altını da 3.076 liradan satılıyor.

    Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.930,2 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, küresel risk iştahının artması, dolar endeksinin 93 seviyesinin üzerinde tutunma isteği ve altın talebinin azalması gibi faktörlerin, altın fiyatlarının baskı altında kalmasına neden olduğunu belirtti.

    Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında Avro Bölgesi'nin 2. çeyrek büyüme verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

    Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.950 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

    Şehir zorbasından polis memuruna akılalmaz sözlerGelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Esenyurt’ta korsan taşımacılık iddiasıyla durdurulan bir ticari minibüsün sürücüsü polisi defalarca kez ölümle tehdit edip “en son birinizi öldüreceğim ben” diyerek üstüne yürüdü. Sürücü gözaltına alınarak karakola götürülürken yaşananlar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
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