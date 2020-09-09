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    09.09.2020 - 12:03 | | AA

    Gram altın ne kadar oldu?

    Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 464,5 liradan işlem görüyor.

    Gram altın ne kadar oldu?

    Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 464,7 liradan tamamladı.

    Gram altın, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 464,5 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 764 lira, Cumhuriyet altını da 3.120 liradan satılıyor.

    Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.929 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumsuz gelişmelerin risk algısını artırsa da altının ons fiyatında önemli destek olarak görülen 1.920 dolara yaklaştıkça satışların karşılandığını söyledi.

    Küresel ekonomide beklentilerden iyi gelen makro ekonomik veriler ve bazı uluslararası kuruluşların küresel ekonomiye ilişkin olumlu yöndeki revizyonlarının ise altının yükselişini sınırladığına dikkati çeken analistler, bugün veri takviminin sakin olduğunu, jeopolitik gelişmelerle birlikte Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydetti.

    Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.950 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını vurguladı.

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