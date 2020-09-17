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    17.09.2020 - 11:36 | | AA

    Gram altın ne kadar oldu?

    Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 470,9 liradan işlem görüyor.

    Gram altın ne kadar oldu?

    Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 473 liradan tamamladı.

    Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 470,9 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 773 lira, Cumhuriyet altını da 3.160 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 1.943 dolar seviyesinde bulunuyor.

    Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü faiz kararının ardından değer kazanan doların, altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin altının ons fiyatını etkileyebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.980 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

    Çinli firma koronavirüs aşısının yıl sonunda hazır olacağını açıkladıÇin'in koronavirüse karşı geliştirdiği aşı, ilk kez Türkiye'de de denenmeye başlandı. Tam da bu kritik günde Çin merkezli şirketin müdürü Helen Yang, koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar hazır olacağını açıkladı.
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