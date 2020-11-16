16.11.2020 - 11:54 |
Gram altın ve çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? Altın fiyatları son dakika...
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları büyük merakla araştırılıyor. Altının hem alış hem de satış fiyatı haftaya nasıl başladı? Son zamanlarda düşen altın fiyatları vatandaşları heyecanlandırıyor. İşte altın fiyatlarını yakından takip etmek isteyenler için güncel altın fiyatları...
Gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere yarım ve tam altın fiyatlarının da ne kadar olduğu öğrenilmek isteniyor. Altının güncel durumunu araştıran vatandaşlar, hem alış hem de satış rakamlarını bilmek istiyor. Altın yatırımı olanlar, alış fiyatlarına dikkat ederken, hediyelik veya birikim amaçlı altın almak isteyenler satış fiyatına dikkat ediyor. İşte altın fiyatları canlı 2020 listesi...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:466,13 TRY Satış Fiyatı:470,14 TRY
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:757,30 TRY Satış Fiyatı:770,90 TRY
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:1.514,60 TRY Satış Fiyatı:1.539,40 TRY
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:3.029,20 TRY Satış Fiyatı:3.067,00 TRY