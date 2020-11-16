Gram altın ve çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? Altın fiyatları son dakika...

Gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere yarım ve tam altın fiyatlarının da ne kadar olduğu öğrenilmek isteniyor. Altının güncel durumunu araştıran vatandaşlar, hem alış hem de satış rakamlarını bilmek istiyor. Altın yatırımı olanlar, alış fiyatlarına dikkat ederken, hediyelik veya birikim amaçlı altın almak isteyenler satış fiyatına dikkat ediyor. İşte altın fiyatları canlı 2020 listesi...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:466,13 TRY Satış Fiyatı:470,14 TRY

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:757,30 TRY Satış Fiyatı:770,90 TRY

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.514,60 TRY Satış Fiyatı:1.539,40 TRY

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:3.029,20 TRY Satış Fiyatı:3.067,00 TRY

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