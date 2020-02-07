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    HaberlerEkonomi Haberleri Gram - Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Haftanın son gününde altın kaç para oldu?
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    07.02.2020 - 11:47 |

    Gram - Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Haftanın son gününde altın kaç para oldu?

    7 Şubat 2020 Haftanın son gününde altın fiyatları belli oldu. Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı bugün kaç para? Altın almak isteyen veya altın bozdurmak isteyenlerin yakından ilgilendiği altın alış fiyatı ve altın satış fiyatı haberimizde...

    Gram - Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Haftanın son gününde altın kaç para oldu?

    Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı, tam altın fiyatı merakla araştırılıyor. Haftanın son gününde altın fiyatları ne durumda? Yatırım amaçlı veya hediye amaçlı altın almak isteyenler, altın fiyatlarının kaç para olduğunu araştırıyor. İşte 7 Şubat altın fiyatları...

    ALTIN FİYATLARI

    Gram - Çeyrek altın fiyatları ne kadar Haftanın son gününde altın kaç para oldu

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    Sevgilisi tarafından dövülen kadını kurtarmak istedi, katil olduKonya'da, üniversite sınavına hazırlanan Kadir Ş. (20), kütüphane çıkışı, bir parkta sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'a (32) müdahale etmek istedi. Ancak Duran gence saldırıp, boğazını sıktı. Ş.'nin kendisini kurtarmak için çıkardığı meyve bıçağı, yaşanan boğuşmada Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken, doktor olma hayali kuran genç, tutuklandı. Baba Cengiz Ş., "Benim oğlum bir canı, bir insanı kurtarmaya çalışıyordu. Onun için kendini feda etti. Doktor olmak istiyordu ama başımıza böyle talihsiz bir olay geldi" dedi.
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