28.12.2020 - 09:15 |
Gram, çeyrek, yarım, tam altın bugün kaç TL'ye alınıyor, kaç TL'ye satılıyor? 28 Aralık Altın fiyatları
2020 Yılının son haftasına girdik. Yeni haftanın ilk gününde merak edilen konular arasında altın fiyatları yerini aldı. Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları bugün kaç liraya alınıyor, kaç liraya satılıyor sorusu yoğun ilgi görmeye başladı. Son zamanlarda düşüşe geçen altın fiyatları ivmesini koruyor. İşte 28 Aralık altın fiyatları...
2020 Yılının Nisan ayında rekor rakamlara çıkan altın fiyatları birkaç ay boyunca yükselişini bozmadı. Ardından Yaz bitiminde yavaş yavaş düşüşe geçen altın fiyatları 2020 yılını düşük rakamlarla kapayacak gibi duruyor. Altın alacak veya bozduracak vatandaşlar için güncel altın fiyatlarını haberimize ekledik. İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ile ilgili son durum...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN: Alış Fiyatı:456,66 TRY Satış Fiyatı:458,67 TRY
ÇEYREK ALTIN: Alış Fiyatı:742,10 TRY Satış Fiyatı:749,40 TRY
YARIM ALTIN: Alış Fiyatı:1.483,80 TRY Satış Fiyatı:1.497,20 TRY
TAM ALTIN: Alış Fiyatı:2.963,50 TRY Satış Fiyatı:2.985,70 TRY