Gram, çeyrek, yarım, tam altın bugün kaç TL'ye alınıyor, kaç TL'ye satılıyor? 28 Aralık Altın fiyatları

2020 Yılının Nisan ayında rekor rakamlara çıkan altın fiyatları birkaç ay boyunca yükselişini bozmadı. Ardından Yaz bitiminde yavaş yavaş düşüşe geçen altın fiyatları 2020 yılını düşük rakamlarla kapayacak gibi duruyor. Altın alacak veya bozduracak vatandaşlar için güncel altın fiyatlarını haberimize ekledik. İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ile ilgili son durum...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: Alış Fiyatı:456,66 TRY Satış Fiyatı:458,67 TRY

ÇEYREK ALTIN: Alış Fiyatı:742,10 TRY Satış Fiyatı:749,40 TRY

YARIM ALTIN: Alış Fiyatı:1.483,80 TRY Satış Fiyatı:1.497,20 TRY

TAM ALTIN: Alış Fiyatı:2.963,50 TRY Satış Fiyatı:2.985,70 TRY

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