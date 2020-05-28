BÄ°ST104.9540.00EURO7.470.15USD6.780.18ALTIN373.091.21
CANLI BORSA
Â°
Åžehir seÃ§iniz
    MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
    Geri DÃ¶n
    HaberlerEkonomi Haberleri GSMâ€™de â€˜zincirlemeâ€™ kesinti
    ABONE OL
    28.05.2020 - 07:00 | | MÄ°THAT YURDAKUL Ankara Â

    GSMâ€™de â€˜zincirlemeâ€™ kesinti

    Ramazan bayramÄ±nda GSM ÅŸebekelerinde yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±yla ilgili detaylar ortaya Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±. BayramÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde bir GSM operatÃ¶rÃ¼nden diÄŸer operatÃ¶rler yÃ¶nÃ¼nde yaÅŸanan kÄ±sa sÃ¼reli kesintinin, diÄŸer operatÃ¶rlerde yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde zincirleme olarak sÄ±kÄ±ntÄ±ya yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

    GSMâ€™de â€˜zincirlemeâ€™ kesinti
    MÄ°THAT YURDAKUL Ankara  

    SektÃ¶rden edinilen bilgiye gÃ¶re, Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu (BTK) konuyla ilgili inceleme baÅŸlattÄ±. Bu kapsamda, Ã¼Ã§ bÃ¼yÃ¼k GSM operatÃ¶rÃ¼ Turkcell, Vodafone ve TÃ¼rk Telekomâ€™dan savunma ve teknik raporlar talep edildi.

    YapÄ±lan ilk incelemelerde, TÃ¼rkiye genelinde yaÅŸanan iletiÅŸim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n, bÃ¼yÃ¼k bir operatÃ¶rden diÄŸer operatÃ¶rlerin aranmasÄ±nda yaÅŸanan kÄ±sa sÃ¼reli kesintiden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±, aynÄ± operatÃ¶r aboneleri arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde ise kesinti olmadÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Teknik sebeple altyapÄ± sorunu yaÅŸayan GSM operatÃ¶rÃ¼nÃ¼n, diÄŸer operatÃ¶rler yÃ¶nÃ¼nde gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi bir saat gibi kÄ±sa bir sÃ¼re sonra yeniden aÃ§tÄ±ÄŸÄ±, buna raÄŸmen ÅŸebekeler arasÄ± trafikten kaynaklanan yoÄŸunluÄŸun devam ettiÄŸi ve saÄŸlÄ±klÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

    UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Adil KaraismailoÄŸlu, kÄ±smi iletiÅŸim problemlerinin tekrar etmemesi iÃ§in, gereken tÃ¼m adÄ±mlarÄ±n BTK tarafÄ±ndan atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

    Â 

    Ä°stanbul'un simgeleri Azerbaycan bayraÄŸÄ± renklerine büründüAzerbaycan Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 102. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla 15 Temmuz Åžehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Galata Kulesi, Azerbaycan bayraÄŸÄ±nÄ±n renkleriyle Ä±ÅŸÄ±klandÄ±rÄ±ldÄ±â€¨.
    daha fazla video iÃ§in

    GÜNCEL HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    A 101 aktüel katalog 28 MayÄ±s bugün! A 101 çalÄ±ÅŸma saatleri - Market saat kaçta açÄ±lÄ±yor, kaçta kapanÄ±yor?

    A 101 aktÃ¼el katalog 28 MayÄ±s bugÃ¼n! A 101 Ã§alÄ±ÅŸma saatleri - Market saat kaÃ§ta aÃ§Ä±lÄ±yor, kaÃ§ta kapanÄ±yor?

    ÇalÄ±ÅŸan herkesi ilgilendiriyor! MaaÅŸ ödenmez ise...

    Ã‡alÄ±ÅŸan herkesi ilgilendiriyor! MaaÅŸ Ã¶denmez ise...

    YassÄ±ada, Demokrasi ve Özgürlükler AdasÄ± oldu... Bugün açÄ±lÄ±yor

    YassÄ±ada, Demokrasi ve Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler AdasÄ± oldu... BugÃ¼n aÃ§Ä±lÄ±yor

    PompalÄ± dehÅŸeti! Araç içinden ateÅŸ edip kaçtÄ±lar

    PompalÄ± dehÅŸeti! AraÃ§ iÃ§inden ateÅŸ edip kaÃ§tÄ±lar

    SÄ±radaki Haber