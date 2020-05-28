GSMâ€™de â€˜zincirlemeâ€™ kesinti

SektÃ¶rden edinilen bilgiye gÃ¶re, Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu (BTK) konuyla ilgili inceleme baÅŸlattÄ±. Bu kapsamda, Ã¼Ã§ bÃ¼yÃ¼k GSM operatÃ¶rÃ¼ Turkcell, Vodafone ve TÃ¼rk Telekomâ€™dan savunma ve teknik raporlar talep edildi.

YapÄ±lan ilk incelemelerde, TÃ¼rkiye genelinde yaÅŸanan iletiÅŸim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n, bÃ¼yÃ¼k bir operatÃ¶rden diÄŸer operatÃ¶rlerin aranmasÄ±nda yaÅŸanan kÄ±sa sÃ¼reli kesintiden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±, aynÄ± operatÃ¶r aboneleri arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde ise kesinti olmadÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Teknik sebeple altyapÄ± sorunu yaÅŸayan GSM operatÃ¶rÃ¼nÃ¼n, diÄŸer operatÃ¶rler yÃ¶nÃ¼nde gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi bir saat gibi kÄ±sa bir sÃ¼re sonra yeniden aÃ§tÄ±ÄŸÄ±, buna raÄŸmen ÅŸebekeler arasÄ± trafikten kaynaklanan yoÄŸunluÄŸun devam ettiÄŸi ve saÄŸlÄ±klÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Adil KaraismailoÄŸlu, kÄ±smi iletiÅŸim problemlerinin tekrar etmemesi iÃ§in, gereken tÃ¼m adÄ±mlarÄ±n BTK tarafÄ±ndan atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

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