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    12.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Güçlü pile sahip yeni cep satışta

    Samsung’un 7.000 mAh pil gücü, 8 GB RAM ve 64 MP ana kamerasıyla dörtlü arka kameraya sahip yeni Galaxy M51 telefonu, ön siparişe özel Galaxy Buds hediye fırsatıyla Samsung Online Mağazada satışa sunuldu. Ürün gönderimlerinin 1 Ekim’den sonra yapılması planlanıyor.

    Güçlü pile sahip yeni cep satışta

    Snapdragon işlemcinin güç verdiği ve 6.7 inç ekran boyutuna sahip bu akıllı telefonun en dikkat çeken özelliği ise 7.000 mAh pili. 128 GB dahili, 512 GB’ta kadar artırılabilen depolama kapasitesi var. M51, arka tarafta dörtlü kamera kurulumuna sahip. 64 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı, 5 MP derinlik ve 5 MP makro kamera ile geldi.

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