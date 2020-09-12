Güçlü pile sahip yeni cep satışta

Snapdragon işlemcinin güç verdiği ve 6.7 inç ekran boyutuna sahip bu akıllı telefonun en dikkat çeken özelliği ise 7.000 mAh pili. 128 GB dahili, 512 GB’ta kadar artırılabilen depolama kapasitesi var. M51, arka tarafta dörtlü kamera kurulumuna sahip. 64 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı, 5 MP derinlik ve 5 MP makro kamera ile geldi.