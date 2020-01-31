Güçlü TLREF hamlesi

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı (Hazine) tarafından 28 Ocak 2020 tarihinde Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına (TLREF) endeksli 2 yıl vadeli Devlet tahvili ihracı gerçekleşti.



Söz konusu senedin ihalesinde rekabetçi olmayan satış teklifleri (ROT) de dahil olmak üzere toplamda 14 milyar TL gibi yüksek bir talep görüldü.



Hazine tarafından bu talebin ROT dahil toplamda 4 milyar TL’lik kısmı karşılandı.



İhraçta ilk kuponun ortalama faizi yüzde 2.46 olarak gerçekleşti.



Öncü rol



TLREF, finansal türev ürünlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli finansal sözleşmelerin fiyatlamasında gösterge olarak kullanılabilecek Türk Lirası kısa vadeli referans faiz oranı ihtiyacını karşılamak amacıyla hazine tarafından başta TCMB ve Borsa İstanbul olmak üzere ilgili paydaşlar tarafından 2019 yılı içerisinde oluşturulmuştu.

Bugüne kadar gelinen süreçte yurtiçi bankalar tarafından önemli sayıda TLREF’e dayalı menkul kıymet ihracı gerçekleştirilmiş olup Hazine tarafından ihraç edilen bu senedin TLREF’e dayalı faiz türev piyasalarının gelişmesine ve derinleşmesine, Hazine’nin finansman araçlarının çeşitlendirmesine ve yatırımcı tabanının genişletmesine katkıda bulunması bekleniyor.



TLREF’e endeksli senet, dunyada bir devlet hazinesi tarafindan risksiz gecelik faiz oranina (RFR) dayalı olarak ihraç edilen ilk borçlanma senedi olma özelliğini taşımaktadır. Bu durum, Hazine’nin söz konusu piyasalara olan desteğindeki öncü rolünü göstermektedir.



TLREF nedir?

TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı, finansal türev ürünlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli finansal sözleşmelerde değişken faiz göstergesi, dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü olarak kullanılabilecek, Türk Lirası kısa vadeli referans faiz oranı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak oluşturuldu.



Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Normal Emirler Pazarı’nda gerçekleşen, aynı gün başlangıç valörlü ve sadece TL cinsi DİBS teminatlı gecelik repo işlemleri kullanılarak, 17.06.2019 tarihinden itibaren hesaplanmaya ve yayımlanmaya başladı.