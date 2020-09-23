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    23.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Güçlü yükseliş geliyor

    Tüketici güven endeksi eylülde yüzde 3.2 arttı ve 82 seviyesine yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız” dedi

    Güçlü yükseliş geliyor

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik verilerin iyi geldiğini ve yılın tahminlerden iyi bir noktada tamamlanacağını bildirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Tüketici güven endeksi eylülde aylık bazda yüzde 3.2 yükselerek 82 oldu.

    Albayrak, Twitter hesabından, eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini değerlendirdi. Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, “Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustosa göre tüketici güven endeksi yüzde 3,2 artarak 82 oldu. Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşallah” değerlendirmesinde bulundu.

    Eylülde yükseldi

    TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen “Tüketici Eğilim Anketi” sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, eylülde geçen aya göre yüzde 3.2 arttı. Ağustos ayında 79.4 olan endeks değeri eylülde 82’ye çıktı.

    Hanenin maddi durumu endeksi söz konusu ayda yüzde 5.8 artarak 71.8 oldu. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise yüzde 1.7 artarak 79.1’a çıktı.

    Genel ekonomik durum beklentisi de aylık bazda yüzde 4.8 yükseldi ve 83.3 oldu. Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise geçen aya göre yüzde 1.3 artarak 93.8’e çıktı.

    Güçlü yükseliş geliyor

    Güncelleme yapıldı

    Bu arada TÜİK, Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Finansal İşler Genel Müdürlüğünün tavsiyeleri doğrultusunda ve uluslararası karşılaştırılabilirliğin sağlanması amacıyla tüketici güven endeksini oluşturan dört alt endeksten ikisini güncelledi. Güncelleme öncesi duruma göre hesaplanan tüketici güven endeksi de aylık bazda yüzde 3.7 artışla 61.8 olarak hesaplandı.

     

    Sağlık Bakanı Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu.Koca, Twitter hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız." ifadelerini kullandı.
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