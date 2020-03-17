Gülle: Alınan tedbirler ihracata önemli bir katkı sağlayacak

Covid-19 salgınının ekonomiye etkisini azaltmak için bir dizi önlem alan Merkez Bankası, "gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkânlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağını" duyurdu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, planlanandan iki gün önce yaptığı toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10.75’ten yüzde 9.75’e indirdi.

"SERİ TEDBİRLERİN ALINDIĞI BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

Geçen günlerde ABD Merkez Bankası'nın ve diğer bazı merkez bankalarının benzer yönde hamleleri olduğunu anımsatan Gülle, "Avustralya, Güney Kore, Çin, Kanada ve İngiltere Merkez Bankaların da faiz indirimi yönünde karar aldı. Bu bağlamda baktığımızda, Merkez Bankalarının aldıkları kararların motivasyonunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının aldığı kararla benzer olduğu anlaşılmaktadır" dedi ve ekledi:

Küresel salgın sıfatını kazanmış olan Koronavirüsün küresel ticaret ve dünya ekonomisine yönelik etkileri adına farklı senaryoların ele alındığı, hükümetlerin ve merkez bankalarının seri tedbirler aldıkları ve tartıştıkları bir dönemden geçiyoruz. Ülkemiz, ilk andan itibaren tehdidi ciddiyetle ele alarak, gerekli tüm tedbirleri almış ülkeler arasında önceliklidir.

"Bu kapsamda, Merkez Bankamızın da açıkladığı tedbir son derece yerinde görüyoruz. TİM olarak, bu kritik süreçte daha çok çalışarak, ülkemize en iyi şekilde katkı sağlayacağız."