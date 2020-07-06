‘Gümrük Birliği artık yetersiz’

Pekcan, AA’ya son dönemde başta AB olmak üzere bulundukları temaslar ve Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde video konferans görüşmeleri hakkında bilgi verdi. AB büyük elçileriyle iki kere görüştüğünü, ülkelerin ticaret odası başkanlarıyla istişarelerde bulunduklarını vurgulayan Pekcan, şöyle konuştu:

“Herkesin düşüncesi ortak, artık bu Gümrük Birliği Anlaşması yetersiz kalıyor. Yeni nesil serbest ticaret anlaşmalarının (STA) kapsamı çok geniş. AB, üçüncü ülkelerle bu anlaşmaları imzaladı, bizim Gümrük Birliği Anlaşmamız bu ülkelerin STA’larından geride kaldı. Bu noktada bize hala hak veriyorlar. Şu anda siyaset bir kenara konulur, sadece ekonomi ve ticarete odaklanılırsa bunun yapılmaması için hiçbir sebep yok. Çünkü AB iş insanlarının da buna ihtiyacı var.”

Pekcan, Brexit olarak bilinen Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılma sürecine de değinerek, süreç sonrası Türkiye’nin bu ülkeyle STA görüşmelerinin sürdüğünü ve çok olumlu gittiğini dile getirdi.