BİST115.7480.00EURO7.750.33USD6.860.04ALTIN392.360.26
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Gümrük Birliği artık yetersiz’
    ABONE OL
    06.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Gümrük Birliği artık yetersiz’

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki mevcut Gümrük Birliği Anlaşması’nın iş dünyası için artık yetersiz kaldığını belirterek, “Şu anda siyaset bir kenara konulur, sadece ekonomi ve ticarete odaklanılırsa bunun yapılmaması için hiçbir sebep yok” dedi.

    ‘Gümrük Birliği artık yetersiz’

    Pekcan, AA’ya son dönemde başta AB olmak üzere bulundukları temaslar ve Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde video konferans görüşmeleri hakkında bilgi verdi. AB büyük elçileriyle iki kere görüştüğünü, ülkelerin ticaret odası başkanlarıyla istişarelerde bulunduklarını vurgulayan Pekcan, şöyle konuştu:

    “Herkesin düşüncesi ortak, artık bu Gümrük Birliği Anlaşması yetersiz kalıyor. Yeni nesil serbest ticaret anlaşmalarının (STA) kapsamı çok geniş. AB, üçüncü ülkelerle bu anlaşmaları imzaladı, bizim Gümrük Birliği Anlaşmamız bu ülkelerin STA’larından geride kaldı. Bu noktada bize hala hak veriyorlar. Şu anda siyaset bir kenara konulur, sadece ekonomi ve ticarete odaklanılırsa bunun yapılmaması için hiçbir sebep yok. Çünkü AB iş insanlarının da buna ihtiyacı var.”

    Pekcan, Brexit olarak bilinen Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılma sürecine de değinerek, süreç sonrası Türkiye’nin bu ülkeyle STA görüşmelerinin sürdüğünü ve çok olumlu gittiğini dile getirdi.

     

    Kuzuları ölen çocuk ''Anne kuzum öldü' diyerek gözyaşlarına boğulduAdıyaman'ın Gölbaşı'da otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan keçi sürüsünün arasına daldı. Kazada otomobildeki 1 kişi yaralandı, 22 keçi ise öldü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: Bakan Koca son üç günde en fazla vaka artışının yaşandığı illeri açıkladı! İşte corona virüste son durum

    Son dakika: Bakan Koca son üç günde en fazla vaka artışının yaşandığı illeri açıkladı! İşte corona virüste son durum

    Bankalar harekete geçti! Arabası olan herkes...

    Bankalar harekete geçti! Arabası olan herkes...

    İşte patlamanın olduğu fabrika!

    İşte patlamanın olduğu fabrika!

    Okullarda Kovid-19 önlemleri

    Okullarda Kovid-19 önlemleri

    Sıradaki Haber