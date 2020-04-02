02.04.2020 - 11:12 |
Gümrük İdarelerince 15 milyar lira vergi tahsil edildi
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, mart ayında 14,8 milyar TL verginin Gümrük İdarelerince tahsil edildiği belirtildi.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrük İdareleri tarafından 2020 yılı Şubat ayında 13 milyar 77 milyon TL, 2020 yılı Mart ayında 14 milyar 830 milyon TL vergi tahsil edildi.
2020 yılı Ocak-Şubat döneminde ülkemiz vergi gelirleri toplamı 139 milyar 145 milyon TL olup, Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı % 17,70 olarak gerçekleşti.
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