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    15.04.2020 - 08:46 | | AA

    Gümrük Uzlaşma Komisyonu üyelerine ödenecek ücretlere düzenleme

    Gümrük Uzlaşma Komisyonu üyelerine ödenecek ücretlere ilişkin esaslar yeniden düzenlendi.

    Gümrük Uzlaşma Komisyonu üyelerine ödenecek ücretlere düzenleme

    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, "Gümrük Uzlaşma Komisyonu Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Esaslar"da, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi doğrultusunda düzenlemeler yapıldı.

    Gümrük Uzlaşma Komisyonu üyelerine ödenecek ücrette esas alınacak gösterge rakamlarına ilişkin tabloda yeni sistemle getirilen bazı unvanlara uygun güncellemeye gidildi.

    Bu kapsamda, bakan yardımcısı, genel müdür, rehberlik ve teftiş başkanı için 15 bin, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, gümrük ve dış ticaret bölge müdürü için 13 bin, gümrük ve dış ticaret bölge müdür yardımcısı, gümrük müdürü ve şube müdürü için 2 bin, gümrük müdür yardımcısı, şef ve muayene memuru için de 1500 gösterge rakamı uygulanacak.

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