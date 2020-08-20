Gümrükler için ‘kriminal’ analiz

Pekcan, Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza birimleri tarafından her gün gümrük kapılarında, limanlarda ve havalimanlarında, başta uyuşturucu maddeler olmak üzere çok farklı türde kaçak eşya yakalamalarının gerçekleştirildiğini hatırlattı.



Yasa dışı bu girişimlerle daha etkin mücadele edebilmek için gerekli tüm imkanları sağladıklarını belirten Pekcan, “Bir yandan suçu önlemeye yönelik teknolojik yatırımlarımıza devam ederken, diğer yandan da suça konu eşya ve delillerin tespiti ve analizi noktasında kurumsal kapasitemizi geliştiriyoruz. Bu kapsamda, bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri ve diğer kolluk birimlerinin hizmetine sunulmak üzere ilk tam teşekküllü ve modern Kriminal Laboratuvarımız faaliyete başladı” dedi.



Son teknoloji



Laboratuvarın önemine dikkati çeken Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şunları kaydetti:



“Hizmete giren laboratuvarımız sayesinde ele geçirdiğimiz eşyaların tespiti ve tahlili daha hızlı gerçekleştirilirken, suç eşyası ve diğer kanıt oluşturabilecek unsurların analizi sağlanarak soruşturma süreçlerimizin etkinliği artırılacak. Dünya örnekleriyle rekabet edebilir düzeydeki son teknoloji cihaz ve ekipmanlarla donatılan laboratuvarımız suç ve suç delillerinin incelenmesinde ve çözümlenmesinde önemli rol oynayacak. Laboratuvarda ilk etapta yakalanan uyuşturucu ve uyuşturucu madde olduğundan şüphelenilenlerin tespiti ve tahlili gerçekleştirilecek.”



Fiziki fuarlar 1 Eylül’de

Bakan Pekcan, kapalı alanda gerçekleştirilen fiziki fuarların 1 Eylül’den itibaren yeni önlemlerle yeniden düzenlenmeye başlanacağını bildirdi. Twitter’dan paylaşımda bulunan Pekcan, maske-mesafe ve hijyen tedbirlerine öncelik verileceğini, katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılarak fuar alanına girebileceklerini duyurdu.