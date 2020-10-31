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    HaberlerEkonomi Haberleri Güneş, beş yılda en ucuz enerji olacak
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    31.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Güneş, beş yılda en ucuz enerji olacak

    Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA) Enerji Finansmanı Çalışmaları Direktörü Tim Buckley, Türkiye’nin güneş ışınım potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirterek, “Güneş, Türkiye’de hiç şüphe yok ki gelecek 5 yılda en ucuz enerji kaynağı olacak. Güneş enerjisinin Türkiye’nin gelecek 10 yıldaki artan enerji talebini karşılamada en önemli kaynak olarak öne çıkacağını düşünüyorum” dedi.

    Güneş, beş yılda en ucuz enerji olacak

    Buckley, Kovid-19 salgınıyla birlikte enerji piyasalarında finansmanın yönünün tamamen değişmeye başladığını ve iklim kriziyle mücadele edebilmek için yenilenebilir enerjiye yönelik “yatırım iştahının” artmaya devam ettiğini söyledi.

     

    Enkaz altındaki Buse kurtarıldı!Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı. Enkaz altından yaklaşık 9,5 saat sonra çıkarılan Buse Hasyılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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