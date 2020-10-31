31.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Güneş, beş yılda en ucuz enerji olacak
Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA) Enerji Finansmanı Çalışmaları Direktörü Tim Buckley, Türkiye’nin güneş ışınım potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirterek, “Güneş, Türkiye’de hiç şüphe yok ki gelecek 5 yılda en ucuz enerji kaynağı olacak. Güneş enerjisinin Türkiye’nin gelecek 10 yıldaki artan enerji talebini karşılamada en önemli kaynak olarak öne çıkacağını düşünüyorum” dedi.
Buckley, Kovid-19 salgınıyla birlikte enerji piyasalarında finansmanın yönünün tamamen değişmeye başladığını ve iklim kriziyle mücadele edebilmek için yenilenebilir enerjiye yönelik “yatırım iştahının” artmaya devam ettiğini söyledi.