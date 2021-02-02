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02.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Güneş enerjisi için kredi veriyor

Garanti BBVA, sürdürülebilir finans kapsamında yenilikçi çözümlerini sürdürüyor. Bireysel Çatı Güneş Enerjisi Sistemi (GES) ürününü hayata geçirdi. Solarçatı’yla iş birliği yapan banka müşterilerine sunduğu hızlı sonuçlanan alışveriş kredisini Bireysel Çatı GES sürecine uyarlayarak kolay bir şekilde yenilenebilir enerji kredisi kullanılmasına imkân veriyor.

Güneş enerjisi için kredi veriyor

 

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, “Yenilenebilir enerjiye sağladığımız 5.2 milyar doların üzerinde finansman desteğiyle bu yatırımların ülke genelinde yaygınlaşmasında önemli rol aldık. Şimdi de Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek bankamızda kullanılan alışveriş kredisi ürününü GES sürecine uyarladık” dedi.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten de, “Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak ve yenilenebilir enerjideki payını artırmak amacıyla Bireysel Çatı GES kredisini hayata geçirdik. Konutlarına ve binalarına güneş enerjisi santrali kurmak isteyen kişi sayısı her geçen gün artıyor” diye konuştu.

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