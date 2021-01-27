27.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Güneş enerjisi için yeni santral
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, “Esenyurt Teknoloji Merkezi’nde 3.2 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirdiğimiz çatı tipi güneş enerjisi sistemiyle 475 kWp kurulu güce ulaştık. Yılda 628 megavatsaat enerji üreterek 318 ton karbon salımının önüne geçeceğiz” dedi.
Vodafone, Adana’dan sonra İstanbul’da da güneş enerjisi santrali kurdu.Ürettikleri enerjiyle Esenyurt Teknoloji Merkezi’nin yıllık tüketiminin yaklaşık yüzde 4’ünü güneş enerjisinden sağlayacaklarını aktaran Süel, merkezden servis alan veri merkezi müşterilerinin yüzde 51’ine ve bulut müşterilerinin yüzde 100’üne yenilenebilir enerjiyle servis vereceklerini bildirdi.
Süel, yenilenebilir enerji yatırımlarına İzmir, Tuzla ve Diyarbakır’da devam etmeyi planladıklarını söyledi.