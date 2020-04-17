Güneş enerjisi sektörü Kovid-19 sonrasına hazırlanıyor

AA muhabirinin, Kovid-19 pandemisinin Türkiye'nin güneş enerjisi sektörüne etkilerine ilişkin sorularını yanıtlayan Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Başkanı Halil Demirdağ, güneş ekipmanı üretiminde çok fazla ham madde kullanıldığını belirterek, salgın sürecinde ham maddeye erişim ve nakliyede büyük sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Her şeye rağmen üretimin devam etmesi politikası doğrultusunda hareket etmeye çalıştıklarını dile getiren Demirdağ, "Güneş panellerinde kullanılan hücreler yurt dışından uçaklarla getiriliyor. Uçakla ürün getirmek sınırlandırılmış kargo uçuşlarında, neredeyse 15 gün uzuyor. Normalde 1 günde gelen bu ham maddeler, bugün gelemiyor." dedi.

Demirdağ, şöyle devam etti:

"Sektör olarak, bizlere ışık tutulmasıyla bu durumu daha iyi atlatacağımızı inanıyoruz. Böyle bir süreçte bunları çok fazla dile getirmek istemiyoruz ama salgın bu kadar ciddileşmeden, Avrupa ve Amerika’ya ulaşmadan, Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi bir açıklama yaptı ve dedi ki 'Biz şu anda Çin'den mal alamayacak durumdayız. Ne olacak bilmiyoruz. Çok büyük hata yapmışız. Avrupa'da en az 10-15 gigavatlık bir üretim gereklidir.' Ardından yine aynı AB, bundan sonra yerli üretimini Çin'e karşı daha fazla koruyacağını söyledi. Türkiye, Avrupa'nın yakınında bir ülke olarak Avrupa'ya hızlı ve gerektiği zaman destek verebilecek bir konumda. Bu krizden, Türkiye olarak pozitif etkileniriz diye düşünüyorum. Sanıyorum ki Avrupa bu anlamda bize biraz daha fazla fırsatlar sunacaktır. Hiçbir zaman ürün tedariğinde riskinizi tek bir ülkeye, tek bir şirkete bağlamamanız gerekirken, artık durum bütün tedarik zincirinin tek bir ülkeye bağlandığı hale gelmişti. Bu da Çin'di. O anlamda ülkemiz ekipman tedariğinde bir alternatif olacaktır. Türkiye ve bizim sektörümüz için bu bir fırsattır."

Salgın nedeniyle yaşanan bu zor süreçte Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'na (YEKDEM) ilişkin kararların bugünden duyurulması gerektiğine işaret eden Demirdağ, "YEKDEM uzatma kararı verilmezse yatırımcılar bir şekilde kendilerini zorlarlar ve yatırımlarını gerçekleştirirler ancak bunun bir maliyeti de var. Bugün bu maliyete katlanmak zorunda kalacağız. Açıklamaların bugünden gelmesi gerekiyor ki biz de yatırımcılar olarak maliyet hesaplamalarımızı yapıp risklerimizi yönetebilelim. Üretim tempomuzu makul götürmek anlamında bugünden verilecek bir kararla gelen huzurun ve rahatlığın bu sektördeki herkes için faydalı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"Sektör olarak iyi bir know-how ve ekibimiz var"

Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Başkanı Cem Özkök, Kovid-19 salgını nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçildiğine işaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasının desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Üç dernek başkanı olarak kampanyaya desteklerini açıkladıklarını belirten Özkök, "Bu beraberce mücadele edeceğimiz olağanüstü bir durum. Bu durumu atlatacağız. Şimdi birlik ve beraberlik günü. Bizim sektör olarak zaten iyi bir know-how ve ekibimiz var. Bu sektör yurt dışına da açıldı. Bu durumu atlatacağız. Geleceğe olumlu bakıyoruz. Sağduyulu ve bilinçli şekilde bekleyip önümüzdeki yatırımlara hazırlanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

YEKA ihalelerinin rahatlama sağlandıktan sonra yapılması bekleniyor

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü Başkanı Kutay Kaleli de enerji sektörünün stratejik önem arz eden sektörlerden biri olarak, Kovid-19 salgınından çok ciddi anlamda etkilendiğini dile getirdi.

Salgın nedeniyle, sadece Türkiye'de değil, Almanya ve Çin gibi birçok ülkede yatırımların yavaşladığını, ekipman üretiminin azaldığını ifade eden Kaleli, "Türkiye'nin şu an kurulu gücünün 6 bin 300 megavat düzeyinde kaldığını, artmadığını görüyoruz. Salgın dolayısıyla, yatırım iştahı da azaldı. Finansal belirsizlik de yatırım iştahını azaltan ciddi bir etken." dedi.

Kaleli, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projelerinin ihalesinin kanun değişikliğiyle lira cinsinden yapılmasına karar verildiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Lira cinsinden ihale edilmesinde finansal iştahsızlık olabilir. Yatırımcı bugün yatırım iştahını kaybederse, finansal öngörüsünü tutturamazsa, nasıl bir plan yapacağını gözden geçiremezse, bu kez yatırımcı bu işi yapmayacaktır. YEKA ihalelerinin beklendiği gibi nisanda değil, salgının biraz daha rahatlayacağını öngördüğümüz tarihler içinde yapılmasını bekliyoruz."