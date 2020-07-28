Güneş enerjisinde leasing işbirliği

Protokol kapsamında, güneş enerjisi santrallerinin kurulumu için müşteriye özel finansman desteği çözümleri sunulacak. CW Enerji’nin fabrika çatısına kurduğu çatı üstü güneş enerji sistemi de Garanti BBVA Leasing’in finansman desteğiyle gerçekleştirildi. CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, “Güneş enerjisiyle elektrik üretmek isteyen firmalara, hızlı ve kolay kredi sistemiyle yardımcı olacağız” dedi. Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Ünal Gökmen, “İşletmelere sürdürülebilir finansman çözümleri yaratıyoruz” dedi.