Güneşi ‘katlayacak’ istihdamı artıracak

Yerli ve milli imkanlarla güneş paneli üretiminin yapıldığı fabrikanın 500 megavat olan kapasitesi, Haziran 2021’e kadar 1000 megavata çıkartılacak. Kapasite artışıyla birlikte istihdam da 1400’den 2100’e yükselecek.



İki büyük ülke



Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde 400 milyon dolar yatırımla kurulan ve 19 Ağustos’ta faaliyete başlayan fabrikada kapasite artırılması için Çin merkezli CETC ile anlaşma yapıldı. Video konferans sistemiyle yapılan imza törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, CETC Yönetim Kurulu Başkanı Zhaoxiong Chen katıldı. Cemal Kalyoncu, kapasite artırımı ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “Fabrikamızı yeni açmamıza rağmen yatırımımızı büyütme kararı aldık. Çünkü ülkemiz yüksek güneş enerji potansiyeline sahip. Ayrıca, dünyada yükselen ihtiyaca baktığımızda ihracat kapılarının açık olduğunu ve hem yurtiçinden hem de yurtdışından ciddi talepler olduğunu görüyoruz.”

CETC Yönetim Kurulu Başkanı Zhaoxiong Chen ise, “İki büyük ülke olan Çin ve Türkiye, çeşitli alanlardaki iş birliklerini istikrarlı bir şekilde sürdürüyor” dedi. Fabrikada üretilen güneş panelleri ilk etapta Karapınar Güneş Enerji Santrali’nin kurulumunda kullanılmaya başlandı.