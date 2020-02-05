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    HaberlerEkonomi Haberleri Güney Kore’de ağız maskesi stokçularına ceza
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    05.02.2020 - 10:36 | | İHA

    Güney Kore’de ağız maskesi stokçularına ceza

    Korona virüsü salgını dünya genelinde büyük paniğe yol açarken Güney Kore hükümeti, sağlık ürünleri sağlayan şirketlerin aylık ortalama satış oranlarının 1 buçuk katından fazla ağız maskesi ve el dezenfektanı stoklamasına ceza getirildiğini açıkladı. Stok yapanların 42 bin dolara kadar para cezası (252 bin TL) ve 2 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.

    Güney Kore’de ağız maskesi stokçularına ceza

    Çin’den dünya geneline yayılan ve 490 kişinin ölümüne neden olan korona virüsü salgınında Güney Kore'de de en az 16 kişide virüs şüphesi olduğu belirtiliyor, Güney Kore Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, ağız maskeleri ve el dezenfektanı talebinin, “stoklama” sonucunda “karaborsaya” neden olarak fiyat artışına neden olduğunu açıkladı.

    STOKÇULUK YAPANA 252 BİN TL CEZA

    Bakanlık, sağlık ürünleri sağlayan şirketlerin, aylık ortalama satış oranlarının 1 buçuk katından fazla ağız maskesi ve el dezenfektanı stoklamasına ceza getirdiğini ve bu cezaların 30 Nisan’a kadar devam edeceğini duyurdu. Stok yapanların 42 bin dolara kadar para cezası (252 bin TL) ve 2 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi. Güney Kore basını da 180 kişilik polis ve antitröst gözetleme ekibinin, stoklama faaliyetleri konusunda tam mesai yapacağını duyurdu.

    BİR DİZİ ÖNLEM ALINACAK

    Öte yandan geçtiğimiz günlerde Güney Kore Maliye Bakanı Hong Nam Ki, “Hükümet özellikle ağız maskesi pazarında yapılan manipülasyonun önüne geçmek için bir dizi önlem alacak” açıklamasında bulunmuştu.

    Kopan kayalar faciaya sebep oluyordu...Otomobilin yamaçtan kopan kayalardan kıl payı kurtulduğu anlar kameradaRize’nin Çamlıhemşin ilçesinde otomobil yamaçtan düşen kayaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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