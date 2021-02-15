Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 792 milyon dolarlık ihracatla rekor kırıldı

Kileci, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, GAİB bünyesinden gerçekleştirilen ihracat rakamlarını açıkladı.

Ocak ayında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 arttığını ve 791 milyon 960 bin dolara ulaştığını belirten Kileci, "Bu ihracatla bölgemiz, tarihinin en yüksek ocak ayı ihracatına ulaşmıştır." dedi.

Bölgenin aktif ihracatçı sayısı açısından da ön plana çıktığını belirten Kileci, şöyle konuştu:

"Bölgemizden 2 bin 212, lokomotif kentimiz Gaziantep'ten ise bin 527 firma, Ocak 2021'de aktif olarak ihracat gerçekleştirmiştir. Bu rakamla ihracatçı sayısı bakımından en yüksek ocak ayı değerine ulaşılmıştır. Birliklerimiz üyesi 115 firma, ocak ayında ilk defa ihracat gerçekleştirerek, ülkemize toplamda 5,3 milyon dolarlık döviz geliri kazandırmıştır. İlk defa ihracat gerçekleştiren firmalar en çok plastikten eşya, örme veya kroşe mensucat ile ayakkabı mal gruplarından ihracat yapmıştır."

Ocak ayında bölgeden yapılan ihracatı en çok artan ülkelere bakıldığında yüzde 177 artışla Lübnan'ın ilk sırada yer aldığını ve dış satım miktarının 9 milyon 877 bin dolar olduğunu belirten Kileci, en çok ürün alan ülkenin ise Irak olduğunu, bu ülkeye de geçen yılın aynı dönemine göre ihracatın yüzde 2 artarak 181,73 milyon dolara ulaştığını kaydetti.

Fikret Kileci, bölge ihracatındaki gelişmelerin en önemli nedenlerinden birisinin düzenledikleri eğitim faaliyetleri olduğunu vurgulayarak, "Biz bir anlamda pandemi dönemini fırsata çevirmiş olduk. Sağladığımız eğitim imkanlarıyla herkesin evde olduğu süreci kendimize yatırım yaparak değerlendirdik." diye konuştu.