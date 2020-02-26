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    HaberlerEkonomi Haberleri Gürbulak Sınır Kapısı'nda TIR’lar, dezenfekte edildikten sonra ülkeye giriyor
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    26.02.2020 - 13:01 | | DHA

    Gürbulak Sınır Kapısı'nda TIR’lar, dezenfekte edildikten sonra ülkeye giriyor

    Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, İran'da koronavirüs nedeniyle giriş-çıkışa kapatılan Gürbulak Sınır Kapısı'na geldi.

    Gürbulak Sınır Kapısı'nda TIR’lar, dezenfekte edildikten sonra ülkeye giriyor

    İran'da can alan koronavirüs vakaları nedeniyle Gürbulak Sınır Kapısı üç gün önce kapatıldı. Sağlık Bakan Yardımıcı Halil Eldemir, incelemede bulunmak için Gürbulak Sınır Kapısına geldi.

    Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle Gürbulak Sınır kontrol noktasında yurtiçine giriş yapan Türk araçlarına dezenfeksiyon işlemi uygulamaya başladı. Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen Türk plakalı TIR’lar, dezenfekte edildikten sonra ülkeye giriyor.

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