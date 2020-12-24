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24.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Güven imzası 1.5 milyar TL

Ziraat Katılım, 1.5 milyar TL tutarlı kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde tamamladığını duyurdu.

Güven imzası 1.5 milyar TL

Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla 17 - 18 Aralık’ta gerçekleştirilen ihraçlar ile 1.5 milyar TL fonlama temin edilmiş oldu. Ziraat Katılım Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük, gelen talepten memnun olduklarını belirterek, “Ziraat Katılım olarak bugün toplamda 72. kira sertifikası ihracımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Bugüne kadar kira sertifikası ihraçları ile temin edilen fonlama tutarı 25.5 milyar TL olurken, bu son ihracımızda 1.5 milyar TL ile bugüne kadarki tek seferde en yüksek hacme ulaştık.

Gelen yüksek talep, Ziraat Katılım’ın güçlü sermaye yapısına, aktif kalitesine ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin artarak devam ettiğini göstermektedir” dedi.

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