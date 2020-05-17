'Güvenli Alışveriş Protokolü' açıklandı

Yeniden faaliyete geçme tarihinin belirlemek için kiracılarının görüşlerini alan bir anket gerçekleştirdiklerini dile getiren İstinyePark Genel Müdürü Uğur Berk, anket sonucunda ortak akıl ile açılış tarihini 1 Haziran olarak belirlediklerini söyledi.

Alınan önlemler kapsamında bilgi veren Uğur Berk, “İlk aylarda İstinyePark’ın ziyaretçi kabul ettiği saatleri 12:00 – 20:00 olarak düzenlemeyi planlıyoruz. Güvenlik personelimizle belirli alanlarda yoğunlaşmayı engelleyerek sosyal mesafenin korunmasını sağlayacağız. Geniş kapısı olan mağazalar da, mağaza içine belirlenecek oranda müşteri almak için girişlerinde ek tekno bariyer kullanacaklar. İç hava kalitesini artırmak ve dezenfeksiyonu sağlamak için, taze hava klima santralleri yüzde yüz taze hava modunda çalıştırılarak AVM’nin iç hava kalitesi en üst düzeye çıkartılacak. Salgınla birlikte kullanılan filtrelerde ise, virüs ve bakterileri tutma kapasitesi çok güçlü olan F9 karbon filtreye geçildi. Klima Santral cihazlarının hijyeni ise Sağlık Bakanlığı onaylı biocidal ürünlerle periyodik olarak sağlanmakta.” dedi.