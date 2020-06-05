Güvenli tatilin manifestosunu yazdılar

Ege ve Akdeniz’de oteller sezonları açarken, yurt içi ve yurt dışına ‘hijyen’ konusunda güçlü hazırlık mesajları veriyor. Kovid-19 sürecinde kamu ve yerel yönetimler bünyesinde oluşturulan standartları sağlayan oteller, kendi manifestolarını da kamuoyuna duyuruyor. Otellerin çoğu hijyen konusundaki ek çalışmalarını tamamlarken, bir kısmı da son hazırlıklarını yapıyor. Otelciler, tüm dünyada özellikle bu yıl sonuna kadar turizmde öne çıkacak ülkeyi ‘güvenli hijyen standartlarının’ belirleyeceğini, bu aşamada Türkiye’nin en iyi konumlanan ülke olacağını vurguluyor.

‘Özel etkili dezenfektan’

Limak International Hotels & Resorts Grubu Türkiye ve Kıbrıs’taki toplam 8 otelde uygulanmakta olan standartlara ilaveten pandemi nedeni ile gerekli tüm hijyen önlemlerini aldığını duyurdu. Konuyla ilgili bir “Hijyen Manifestosu” yayınlayan şirket, misafirlerinin tatilinin başlangıcından bitişine kadar her detayı düşünerek hizmet verecek. Limak Turizm Grubu Koordinatörü Kaan Kavaloğlu, “İlk vakanın ülkemizde tespit edildiği andan itibaren oluşturduğumuz Kriz Yönetim Birimi, Departman İçi Komiteler ve İşyeri Sağlık & Güvenlik Ekibimiz ile gündemi ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Salgın ile ilgili tespitler ve önerilerle gelişen yeni durumlara göre ‘Limak Post Covid Aksiyon Planı’nı uygulamaya devam ediyoruz. Almış olduğumuz tüm önlemler misafirlerimizin ve personelimizin dolayısıyla tüm toplumumuzun sağlığını koruma hedeflidir” dedi. Kavaloğlu, tüm otellerin ince püskürtme tekniğine sahip ULV cihazlarıyla düzenli olarak dezenfekte edildiğine de dikkat çekti.

‘Temassız hizmet’

İkisi yurt dışında olmak üzere, toplam 17 oteli ile 50 yılı aşkın süredir turizm sektöründe yer alan Dedeman Turizm Grubu, hazırladığı ‘Güvende Kal Manifestosu’ ile misafirlerinin ve çalışanlarının sağlığı için gerekli tüm önlemleri hayata geçirecek. Dedeman Turizm Grubu’nda misafirlerin otellere ilk girişinden itibaren temassız hizmet anlayışı öncelik olacak. Dedeman Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman, “Türkiye, sağlık alanında güven veren bir ülke olarak yaralarını diğer ülkelerden çok daha çabuk saracaktır. Bu avantajlı konumumuzu kaybetmezsek, sektör olarak 2020’nin kayıplarını 2021’de telafi edebiliriz. Ayrıca sosyal, psikolojik, fiziksel ve ekonomik olarak bu yeni dünyayı anlamamız gerekiyor. Yeni dönemde değişim ve dönüşüm kaçınılmaz olacak. Bu süreci kabullenip, uyum sağlamamız önemli” dedi.

‘Fiyat değil, hijyen’

Cornelia Diamond Golf Resort Spa ve Cornelia De Luxe Resort Spa Otelleri ile Azure Villaları, Cornelia Golf Club, Cornelia Sport Club, NEST Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi’nden oluşan Cornelia Grubu, Antalya ve Belek bölgesinde, pandemi sonrası turizmcilerin çalışmaları ve hazırlıkları hakkında bilgiler verdi. Cornelia Diamond Golf Resort SPA Genel Müdürü Zafer Alkaya, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Konu bu yıl turizmde fiyat değil, güvenlik ve hijyen. Yine de Cornelia Otelleri olarak biz ve Antalya bölgesindeki turizm tesisleri fiyat artışına gitmedi. Pandemi sonrası, hem yerli misafirlerimizin hem yabancı misafirlerimizin kendilerini güvende hissedecekleri hijyen ortamını ve güvenli hizmeti sağlamak için uluslararası alanda en büyük iki sertifikasyon firması ile çalışıyoruz ve misafirlerimizin kendini en üst düzeyde güvende hissedeceği tatil imkanını hazırlama gayretindeyiz.”