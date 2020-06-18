‘Güvenli turizm’ yerinde tanıtılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ülkelerle gerçekleştirdiği diplomasi trafiğinde ‘Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı’na ve Türkiye’nin Kovid-19 sürecini yönetimindeki başarıları ile sağlık sisteminin güçlü altyapısına dikkat çekiyor. Bakan Ersoy, ulusal ve uluslararası turizmin tüm paydaşlarıyla sık sık bir araya geliyor.

60 ülkeden katılım

Bu görüşmelerin ardından ikinci aşamayı başlatan Kültür ve Turizm Bakanlığı, 60 ülkenin büyükelçilerini ve uluslararası basınını Antalya’da ağırlayacak. Türkiye’nin tanıtımında kullanılan ‘Yeniden Keşfet’ sloganıyla düzenlenecek buluşma 19-20 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

Deneyimlenecek

Türkiye’de ‘Güvenli Turizm Belgesi’ alan tesislerin kullandıkları sistemlerin tanıtılacağı program ile uluslararası konuklara güvenli tatil hizmetini yerinde deneyimleme imkânı sunulacak. Konuklar iki gün sürecek tanıtım programı kapsamında uçaklarda ve havalimanlarında alınan tedbirlerden olası sağlık sorunları karşısında sunulacak hizmetlere kadar tüm ayrıntıları yerinde gözlemleyecek. Bakan Ersoy’un karşılayacağı konuklar Türkiye’de alınan tedbirleri her aşamasıyla görüntüleyebilecek. Perge Antik Kenti’nin de ziyaret edileceği buluşma Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nce Aspendos Antik Tiyatrosu’nda verilecek konserle son bulacak.