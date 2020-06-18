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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Güvenli turizm’ yerinde tanıtılacak
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    18.06.2020 - 07:00 | | Duygu Erdoğan

    ‘Güvenli turizm’ yerinde tanıtılacak

    Avrupa’da güvenli turizm konusunda belgelendirme sistemini hayata geçiren ilk ülke olan Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sunacağı turizm hizmetini ‘Yeniden Keşfet’ tanıtım etkinliğiyle dünyaya göstermeye hazırlanıyor.

    ‘Güvenli turizm’ yerinde tanıtılacak
    Duygu Erdoğan

     

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ülkelerle gerçekleştirdiği diplomasi trafiğinde ‘Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı’na ve Türkiye’nin Kovid-19 sürecini yönetimindeki başarıları ile sağlık sisteminin güçlü altyapısına dikkat çekiyor. Bakan Ersoy, ulusal ve uluslararası turizmin tüm paydaşlarıyla sık sık bir araya geliyor.

    60 ülkeden katılım

    Bu görüşmelerin ardından ikinci aşamayı başlatan Kültür ve Turizm Bakanlığı, 60 ülkenin büyükelçilerini ve uluslararası basınını Antalya’da ağırlayacak. Türkiye’nin tanıtımında kullanılan ‘Yeniden Keşfet’ sloganıyla düzenlenecek buluşma 19-20 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

    Deneyimlenecek

    Türkiye’de ‘Güvenli Turizm Belgesi’ alan tesislerin kullandıkları sistemlerin tanıtılacağı program ile uluslararası konuklara güvenli tatil hizmetini yerinde deneyimleme imkânı sunulacak. Konuklar iki gün sürecek tanıtım programı kapsamında uçaklarda ve havalimanlarında alınan tedbirlerden olası sağlık sorunları karşısında sunulacak hizmetlere kadar tüm ayrıntıları yerinde gözlemleyecek. Bakan Ersoy’un karşılayacağı konuklar Türkiye’de alınan tedbirleri her aşamasıyla görüntüleyebilecek. Perge Antik Kenti’nin de ziyaret edileceği buluşma Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nce Aspendos Antik Tiyatrosu’nda verilecek konserle son bulacak.

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