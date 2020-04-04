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    HaberlerEkonomi Haberleri Güvenlik sistemleri hizmet sunumu sözleşme bedelleri döviz cinsinden belirlenemeyecek
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    04.04.2020 - 12:08 | | AA

    Güvenlik sistemleri hizmet sunumu sözleşme bedelleri döviz cinsinden belirlenemeyecek

    Güvenlik sistemleri hizmetlerinin sunumu için akdedilen sözleşme bedelleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olamayacak.

    Güvenlik sistemleri hizmet sunumu sözleşme bedelleri döviz cinsinden belirlenemeyecek

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, "güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri" konusunda iştigal eden şirket veya ticari işletmelerin hizmetlerinin sunumu için abonelik sistemi esas alınarak taahhütlü ya da taahhütsüz olarak akdedilen sözleşme bedelleri ve diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden ya da dövize endeksli belirlenemeyecek.

    Yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bedeller ve diğer ödeme yükümlülükleri, 30 gün içinde işlemin yapıldığı günkü gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınarak Türk lirasına çevrilecek.

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