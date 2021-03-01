H&M 5 bin mağazası için ne karar verecek?

Milyonlarca kişinin çevrim içi alışverişe yöneldiği koronavirüs salgını sebebiyle değişim rüzgarını arkasına alan şirket hakkında yeni kararların alındığı baş yönetici tarafından açıklandı. Şirketin aile dışı ilk tepe yöneticisi Helena Helmersson, dünyanın en büyük ikinci giysi perakende şirketi olan H&M için fiziksel mağazalar ağının oldukça önemli olduğunu söylüyor.

BÜYÜK KAYIP!

Helmersson, Financial Times’a yaptığı açıklamalarda fiziksel mağazaların dönüşümüne vurgu yaparken, çevrim içi alışveriş deneyiminin artırılacağından bahsediyor. Koronavirüs sebebiyle fiziksel mağazaların kapatıldığını aktaran yönetici, beşte dördü kapanan bu mağazaların şirkete değer kaybı olarak geri döndüğünü söylüyor.

Aylar içinde düşüşler ve yükselişler ile gündeme gelen şirket analisti Anne Critchlow’a göre, nispeten küçük çaplı satış artışlarının karlarda da daha büyük artışlara yol açabilecek. Salgında H&M’in toparlanacak hamlelere odaklanmasının eski başarısını yakalamada önemli bir katkısı olacak deniyor.

Şirketin hisseleri, geçen yılın mart ayından bu yana yüzde 50 yükselmesine rağmen, o zamandan bu yana büyük ölçüde düşüş yaşandı. Öyle ki 2015'ten 2018'e sürekli olarak bir düşüş bulunuyor.