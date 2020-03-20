BİST87.4622,66EURO7,010,17USD6,49-0,83ALTIN314,371,40
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Habur Sınır Kapısı'nda araç kuyruğu
    ABONE OL
    20.03.2020 - 10:57 | | DHA

    Habur Sınır Kapısı'nda araç kuyruğu

    Şırnak'ın Silopi ilçesinden Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı'nda, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

    Habur Sınır Kapısı'nda araç kuyruğu

     

    Irak'a açılan 2 gümrük kapısından biri olan Habur Sınır Kapısı, 1 Mart günü, Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 2 taraflı geçişe kapatıldı. Sınır kapısında, uzun araç kuyruğu oluşurken, TIR parkında bekleyen sürücülerin ise taşıdıkları yükleri Irak'a ulaştırma girişimleri sürüyor. Türk şoförler, araçlarını, Irak’ın Halil İbrahim Gümrüğü ile Habur Sınır Kapısı arasındaki köprünün sınır çizgisine götürüp, Irak'tan gelen şoförlere teslim ediyor. Türk şoförler geri dönerken, Iraklı şoförler ise aracı ülkesine götürüyor. Irak’tan gelen araçlar da gümrük sahasında dezenfekte işlemine tabi tutulduktan sonra yurda giriş yapabiliyor.

    "GERİ DÖNÜŞÜMÜZ NE ZAMAN OLUR  ONU BİLMİYORUZ"

    4 bin aracın bulunduğu Habur Sınır Kapısı'ndan günde yaklaşık 500 aracın Irak'a giriş yaptığı öğrenilirken, TIR parkında bekleyen şoförler ise koronavirüs nedeniyle önlemler aldıklarını söyledi.

    Habur Sınır Kapısında araç kuyruğu

    İstanbul'dan Irak'ın Zaho kentine yük taşıdığını söyleyen TIR şoförü Yusuf Polat, "Buraya ilk gelişimiz. Irak'a gitmesi gereken aracımızı sınır çizgisine götürüp, başka bir şoföre teslim edeceğiz. Geri dönüşümüz ne zaman olur onu bilmiyoruz" dedi.

    Habur Sınır Kapısında araç kuyruğu

    En uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe 'corona virüsten' böyle korunuyorAkdeniz Üniversitesi'nce (AÜ) çıkarılan 'Yaşlanma Atlası'nda, 82 yaş ortalaması ile Türkiye'de en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı yer olarak gösterilen Ordu'nun Gölköy ilçesi'nde vatandaşlar, sağlıklı yaşamları ile dikkat çekiyor. Gölköylüler, koronavirüs ve diğer hastalıklara karşı sağlıklı yaşamın sırrını üretip, tükettikleri organik ürünlere borçlu olduklarını söylüyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    BİM'de satışa sunulan indirimli ürünler listesinde bu hafta neler var? 20 Mart BİM indirimli ürünler kataloğu

    BİM'de satışa sunulan indirimli ürünler listesinde bu hafta neler var? 20 Mart BİM indirimli ürünler kataloğu

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

    İtalyan hemşire: Artık ölüleri bile sayamıyoruz

    İtalyan hemşire: Artık ölüleri bile sayamıyoruz

    Pusuya müebbet istendi

    Pusuya müebbet istendi

    Sıradaki Haber