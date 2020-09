‘Hacker’lar borsaya girdi!

Dünyada veri güvenliği ve sanal ticarete büyük zararlar veren bilgisayar korsanları (hacker) hedef büyüttü ve Yeni Zelanda Borsası’nın peşine düştü.

Daha önce ara ara siber saldırılara uğrasa da Yeni Zelanda Borsası (NZX) geçen hafta pazartesi hariç her gün bilgisayar korsanlarının hedefi oldu. Saldırılar borsayla da sınırlı kalmadı.



Ülkenin bankaları, büyük şirketleri ve medya kuruluşları da hacker’ların hedefi haline geldi. Yeni Zelanda Adalet Bakanı Andrew Little ülkenin hedef alındığı sonucuna vararak istihbarat teşkilatını göreve çağırdı.



İngiliz Guardian gazetesi, Yeni Zelanda’nın neden birdenbire siber suçluların ilgisini çektiğini sorgulayan bir haber yaptı.



Trafiğe boğdular



Auckland Üniversitesi veri güvenliği uzmanı Lech Janczewski, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in koronavirüsle mücadele konusunda son dönemde çok övgü aldığına dikkat çekerek, “Yeni Zelanda şu anda koronavirüsle başa çıkma şekli nedeniyle gündemde. ABD Başkanı Trump bile bizden bahsetti. İlgi odağı bir ülke haline geldik. O yüzden bize karşı siber saldırı başladı. Saldırı başarılı olursa arkasından para istenecek” yorumunu yaptı.



Bir internet sitesini trafiğe boğarak çökerten ‘DDoS’ saldırısı şeklindeki yapılan eylemler Janczewski’ye göre “internetteki en güçlü silahlardan biri.”

Bir DDoS saldırısına karşı savunmanın zor olduğuna dikkat çeken Janczewski belki de tek çözümün siteyi kapatmak olduğunu söyledi.



E-postanın izi sürülüyor



Yeni Zelanda Adalet Bakanı Little saldırıların nereden geldiğinin ve arkasında fidye parası dışında bir motivasyon olup olmadığının belirsiz olduğunu söyledi. Ülkede genel seçimlere 6 hafta kalması ise endişeleri artırıyor.



Bakan Little, istihbarat teşkilatının soruşturmasının iyi ilerlediğini belirterek, “NZX, bombardımana tutulmadan önce bir e-posta aldı. Bunun izi sürülmeye devam ediyor” dedi.