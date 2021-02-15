Haftanın ilk gününde altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? İşte güncel altın fiyatları
Altın fiyatları ile ilgili meraklı arayış sürüyor. Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Son zamanlarda düşüşe geçen altın fiyatları alıcısını ve satıcısını arayışa geçiriyor. İşte altın fiyatları canlı 2021 listesi ile gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyen vatandaşlar 'altın fiyatları' arayışına girdi. Son dakika altın fiyatlarından haberdar olmak isteyenler için altının hem alış hem de satış fiyatına haberimizde yer verdik. Son zamanlara göre düşük seyirde devam eden altın fiyatları günden güne merak konusu oluyor. Geçtiğimiz dönemlerde 500 seviyelerine dayanan gram altın fiyatı bugünlerde 410 seviyelerinde dengesini koruyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları canlı 2021 listesi...
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? CANLI 2021 LİSTESİ
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:412,61 TRY Satış Fiyatı:415,06 TRY
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:673,00 TRY Satış Fiyatı:694,00 TRY
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:1.345,00 TRY Satış Fiyatı:1.380,00 TRY
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:2.682,00 TRY Satış Fiyatı:2.732,00 TRY