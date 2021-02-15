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HaberlerEkonomi Haberleri Haftanın ilk gününde altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? İşte güncel altın fiyatları
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15.02.2021 - 11:33 |

Haftanın ilk gününde altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? İşte güncel altın fiyatları

Altın fiyatları ile ilgili meraklı arayış sürüyor. Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Son zamanlarda düşüşe geçen altın fiyatları alıcısını ve satıcısını arayışa geçiriyor. İşte altın fiyatları canlı 2021 listesi ile gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

Haftanın ilk gününde altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? İşte güncel altın fiyatları

Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyen vatandaşlar 'altın fiyatları' arayışına girdi. Son dakika altın fiyatlarından haberdar olmak isteyenler için altının hem alış hem de satış fiyatına haberimizde yer verdik. Son zamanlara göre düşük seyirde devam eden altın fiyatları günden güne merak konusu oluyor. Geçtiğimiz dönemlerde 500 seviyelerine dayanan gram altın fiyatı bugünlerde 410 seviyelerinde dengesini koruyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları canlı 2021 listesi...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? CANLI 2021 LİSTESİ

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:412,61 TRY Satış Fiyatı:415,06 TRY

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:673,00 TRY Satış Fiyatı:694,00 TRY

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.345,00 TRY Satış Fiyatı:1.380,00 TRY

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:2.682,00 TRY Satış Fiyatı:2.732,00 TRY

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Eğitim Bakanı'ndan önemli yüz yüze eğitim açıklamasıKöy okullarında yüz yüze eğitim için ders zili çaldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalarda bulundu. Yüz yüz eğitimle ilgili Bakan Selçuk, 'Her ortak kullanım alanında ayrı kurallar belirledik. 49 bin 300 civarı okulumuz yüz yüze eğitime hazır' dedi. Aşılama listelerinin Sağlık Bakanlığı'na iletildiğini söyleyen Bakan Selçuk, 'öğretmenler ay sonu ilk doz aşıları olacak' açıklamasını yaptı. Öte yandan üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç son dakika açıklamalarda bulundu. Saraç, 'Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır' dedi. İşte yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim ile ilgili Milli Eğitim Bakanı ve YÖK Başkanı'nın açıklamaları...
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